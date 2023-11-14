Aynı mahallede ikinci kez istinat duvarı ve yol çöktü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yağmur sebebiyle yumuşayan toprağın kayması neticesinde istinat duvarı ve yolun bir kısmı çöktü. Dün de aynı mahallede benzer olay olduğu belirtildi.