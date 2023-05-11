Aynı noktada 2 farklı kaza: 7 yaralı

Mardin'de aynı noktada 4 saat arayla meydana gelen 2 farklı kazada 7 kişi yaralandı.

Aynı noktada 2 farklı kaza: 7 yaralı

İHA’nın haberine göre, Midyat-İdil karayolu Çimen Büryan Kavşağında saat 11.30 sıralarında otomobil ve hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Aynı noktada saat 15.30 sıralarında 2 aracın çarpışması sonucunda ikinci kaza meydana geldi. İkinci kazada da 1 kişi yaralandı. Olay yerine tekrardan sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma meydana gelen iki kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw889187-01.jpg

aw889187-02.jpg

aw889187-03.jpg

aw889187-04.jpg

aw889187-05.jpg

aw889187-06.jpg

aw889187-07.jpg

aw889187-08.jpg

Öne Çıkanlar
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Valerien Ismael ancak köy takımında iş bulabildi
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Erdoğan'ın mitinginden dağıtılan Türk bayrakları yere atıldı. Yerlilik ve millilik nutuklarından sonraki rezalet
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Yargıtay'a HÜDA PAR kapatılsın başvurusu. Başvuruda Hizbullah'ın terör örgütü ile bağı anlatıldı
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Son Haberler
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor Dünya
Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışmalar sürüyor
Geçmeyen ağrı kâbusunun sebebi o olabilir mi? Sağlık
Geçmeyen ağrı kâbusunun sebebi o olabilir mi?
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi Güncel
Yurt dışında kullanılan oyların tamamı Türkiye'ye getirildi
Sessiz sedasız adrese teslim ihale Yeniçağ'ın haberiyle iptal edildi Güncel
Sessiz sedasız adrese teslim ihale Yeniçağ'ın haberiyle iptal edildi
Selçuk İnan'dan flaş itiraf: Görüştüğüm kulüpler var Spor
Selçuk İnan'dan flaş itiraf: Görüştüğüm kulüpler var
Mansur Yavaş : O İHA ve SİHA'lara daha çok ihtiyacımız olacak Siyaset
Mansur Yavaş : O İHA ve SİHA'lara daha çok ihtiyacımız olacak
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: Sürücü, eşi ve 3 yaşındaki kızları yaralandı Güncel
Motosiklet otomobile arkadan çarptı: Sürücü, eşi ve 3 yaşındaki kızları yaralandı