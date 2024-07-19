Aynı yerde yine TIR devrildi! Ölüm geçidinde bir aile yok olmuştu

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Aynı yerde yine TIR devrildi! Ölüm geçidinde bir aile yok olmuştu

İstanbul Bakırköy'de bir tırın alt geçide çarparak devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı.

Aynı yerde yine TIR devrildi!

Florya Rauf Orbay Caddesi'nde seyreden Fatih Demir'in kullandığı 34 TL 8903 plakalı konteyner yüklü tır, Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidine çarptı. Tır ve dorsesi yola devrildi, sürücü ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Sağlık ekipleri, sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu hastaneye kaldırdı.

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Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşanırken, tırın yoldan kaldırılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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AYNI YERDE DAHA ÖNCE 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ayrıca, 11 Mart'ta aynı alt geçitte bir tır bir otomobilin üzerine devrilmiş ve araçtaki Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin hayatını kaybetmişti.

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