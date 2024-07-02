Aynı yönde çarpıştılar. 4 yaralı

Kaynak: İHA
Aynı yönde çarpıştılar. 4 yaralı

Denizli’de aynı yönde seyir halinde olan araç ve traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kazaya dair bölgeden aktarılan bilgilere göre, 4 kişinin yaralandığı trafik kazası sabah saatlerinde Denizli Çivril ilçesine bağlı Yamanlar mahallesinde meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre; G.D. idaresindeki 20 AFC 872 plakalı araba ile Denizli Çivril istikametinde seyrederken O.Y. idaresindeki 20 ADT 604 plakalı aynı yönde seyir halinde olan traktöre çarptı. Çarpmanın etkisi ile traktör yola devrildi. Trafik kazasına ilk müdahale kazayı gören mahalle sakinleri ve diğer şoförler tarafından yaptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Traktör sürücüsü hafif şekilde yaralanırken yaralılar olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri ile Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

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