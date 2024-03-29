Aynı yöne giderken çarpışıp yoldan çıktılar

Kaynak: İHA
Aynı yöne giderken çarpışıp yoldan çıktılar
Denizli’de iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 vatandaş yaralandı.

İki kişinin yaralandığı kaza, Denizli’nin Buldan ilçesi Oğuz Mahallesi Manisa - Denizli karayolu üzerinde gerçekleşti. Kazaya ilişkin aktarılan bilgilere göre A.S, idaresindeki 20 B 9959 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, A.Ç, yönetimindeki 20 PH 150 plakalı araç ile çarpıştı.

Medyana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleler sonrasında A.S, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine, A.Ç, ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Sevk edildikleri hastanede tedavileri süren yaralı vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken meydana gelen kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

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