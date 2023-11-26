Aynur Aydın son zamanların gündemini iki satırla özetledi. Sözleri olay oldu

Paylaşımları, açıklamaları ve klipleriyle adından sık sık söz ettiren Aynur Aydın şu sıralar Türkiye'de konuşulan gündemleri tek paylaşımla özetleyince sosyal medyada gündem oldu.

Ufuk Cingöz
Aynur Aydın son zamanların gündemini iki satırla özetledi. Sözleri olay oldu

Sütyenli sosyal medya paylaşımlarıyla bir süre adından söz ettiren ve sık sık gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın iddialı klipleriyle ve açık sözlülüğüyle de adından söz ettiriyor.

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Pop müziğin konuşulan isimlerinden Aynur Aydın bu sefer de ülkemizde günlerdir gündem olan fenomenler ve futbolculara dair yaptığı yorumla dikkat çekti.

Şarkıcı "Futbolcular paranın nereye gittiğini bilmiyorlar, fenomenler paranın nereden geldiğini bilmiyorlar" yazınca destek mesajları gecikmedi.

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Aydın, takipçisinden gelen "Ses desen var güzellik desen var akıl fikir desen var sen nesin be kadın bambaşkasın bambaşka" yorumuna da cevap verdi.

"Ar namus şeref haysiyet de var. Bunları söylemeyi unuttun" yanıtı ile dikkat çeken Aynur Aydın ardından da "Arkadaşlar sanırım ben buldum. Futbolcuların paraları fenomenlere gitmiş" dedi.

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