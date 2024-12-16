Ayrıldığı eşinin otomobilini kundakladı: Takip sonrası yakalandı

Kaynak: İHA

İzmir’in Ödemiş ilçesinde ayrıldığı eşi C.K’nin park halindeki otomobilini ateşe verip kaçan Y.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, gece saat 03.20 sıralarında ilçeye bağlı İnönü Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Y.K., eski karısı C.K.'ye ait park halindeki 35 EE 023 plakalı otomobili ateşe verdi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi takibe aldı. Adresi belirlenen Y.K., polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kundaklanma anı ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntüde Y.K.'nin branda kaplı otomobili ateşe verip kaçtığı anlar yer aldı.

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