Ayrılığın perde arkası ortaya çıktı: O karar alınmayınca kendi bıraktı

Fenerbahçe’de kaybedilen şampiyonluğun ardından ilk ayrılık asbaşkan Acun Ilıcalı ile gerçekleşti. Ilıcalı’nın 1 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılması camiada büyük yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ayrılık açıklamasında "2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz" sözlerine yer verildi.

MOURİNHO KARARINA KARŞI ÇIKTI

Fenerbahçe yönetimindeki bu ayrılığın bir anlaşmazlık sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. Şampiyonluğun kaybedilmesinin ardından çıkmaza giren Fenerbahçe’de yönetim camia tarafından hedef tahtasına koyulurken teknik direktör Jose Mourinho’nun geleceği konusunda da net bir adım atılamadı.

Son olarak yapılan Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısında Mourinho ile devam etme kararı çıktı. Fakat Asbaşkan Ilıcalı, Portekizli çalıştırıcı ile başarı gelmeyeceğini savunarak bu karara karşı çıktı. Bunun üzerine Ilıcalı’nın sunduğu istifası Başkan Ali Koç tarafından kabul edildi.