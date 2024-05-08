Ayrılık nedenini açıkladı. Zeynep sevgilisine tekmeyi bastı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden bir olan şarkıcı Zeynep Bastık yine gündeme oturdu.

Instagram paylaşımlarıyla da olay yaratan Bastık, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ali Can Ayyıldız’la yollarını ayırdı. Zeynep Bastık ‘yoğun iş temposu’nu gerekçe göstererek sevgilisini terk ettiğini açıkladı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Zeynep Bastık ve sevgilisi ‘İlişkiyi daha fazla yürütemeyeceklerine karar vererek, yollarını dostça ayırmış. Ayrılık sebebi ise yoğun iş ve hayat temposu…

Eğlence dünyasının tanınan isimlerinden olan Ali Can Ayyıldız ile büyük aşk yaşayan Bastık, Tolga Akış’la boşandıktan sonra hayatına giren Ayyıldız ile sarmaş dolaş pozlar vermişti.