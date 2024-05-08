Ayrılık nedenini açıkladı. Zeynep sevgilisine tekmeyi bastı

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Ayrılık nedenini açıkladı. Zeynep sevgilisine tekmeyi bastı
Zeynep Bastık’ın sevgilisiyle arasına bakın ne girdi!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden bir olan şarkıcı Zeynep Bastık yine gündeme oturdu.

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Instagram paylaşımlarıyla da olay yaratan Bastık, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ali Can Ayyıldız’la yollarını ayırdı. Zeynep Bastık ‘yoğun iş temposu’nu gerekçe göstererek sevgilisini terk ettiğini açıkladı.

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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Zeynep Bastık ve sevgilisi ‘İlişkiyi daha fazla yürütemeyeceklerine karar vererek, yollarını dostça ayırmış. Ayrılık sebebi ise yoğun iş ve hayat temposu…

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Eğlence dünyasının tanınan isimlerinden olan Ali Can Ayyıldız ile büyük aşk yaşayan Bastık, Tolga Akış’la boşandıktan sonra hayatına giren Ayyıldız ile sarmaş dolaş pozlar vermişti.

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