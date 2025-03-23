Ayşe Ateş İmamoğlu için oy kullandı. Kızının, Özgür Özel'e yazdığı notu paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Ayşe Ateş İmamoğlu için oy kullandı. Kızının, Özgür Özel'e yazdığı notu paylaştı

Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde ''Dayanışma Sandığı''nda oy kullandı. Ateş, küçük kızının notunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ateş oy pusulasıyla birlikte kızı Zeynep Banuçiçek Ateş'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektubu paylaştı. Zeynep Banuçiçek mektubunda, "Özgür Amca sen babamın katilleri bulunsun diye çok çalıştın. Şimdi senin bizim gibi herkese ihtiyacın var. Sen de korkma. Biz yanındayız. Ekrem Amca da İstanbul’u gezdirecekti. Onu bekleyebilirim " ifadesini kullandı.

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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu'an destek vermek için ''Dayanışma Sandığı''nda oy kullandı. Ayşe Ateş oy pusulasıyla birlikte kızı Zeynep Banuçiçek Ateş'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektubu, sosyal medya hesabından, "Adalet, gözleri bağlı bir tanrıçadır. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır" notuyla paylaştı. Banuçiçek Ateş'in mektubu şöyle:

"Özgür Amca sen babamın katilleri bulunsun diye çok çalıştın. Annem çok korkuyor. Biz de çok korkuyorduk. Ama sen olunca o korkmadı. Biz de korkmadık. Şimdi senin bizim gibi herkese ihtiyacın var. Sen de korkma. Biz yanındayız. Ama unutma bana ve ablama bir sözün var. Bize Meclis'i gezdireceksin. Ekrem Amca da İstanbul’u gezdirecekti. Onu bekleyebilirim. Zaten verdiği kitapı da bitiremedim. Sen bize hemen gezdirmelisin.''

Zeynep Banuçiçek ATEŞ

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