Ayşe Ateş: Kocamın dövdürdüğü gazetecilerden özür dilerim

Ankara'da 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, davanın son duruşmasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

KRT canlı yayınında konuşan Ateş, eşi Sinan Ateş’in bazı gazetecileri dövdürdüğünü, ancak bu gazetecilerin bir kısmının kendisine destek sağladığını ifade etti.

"YAPMAZSAM CEZA KESERLER"

Ayşe Ateş, eşiyle yaşadığı bir tartışmada Sinan Ateş’e "İki çocuğun var, bu davranışlar sana yakışmıyor" dediğini, onun ise "Bunu yapmak zorundayım, Genel Merkez'den talimat geliyor. Yapmazsam ceza keserler" yanıtını verdiğini aktardı. Ayşe Ateş, bu olayların ardından uzun süre iletişim kuramadıklarını belirtti ve Sinan Ateş’in görevden alınmasının ardında bu sebeplerin olabileceğini dile getirdi.

"ÖZÜR DİLİYORUM. HAKLARINI HELAL ETSİNLER"

Öte yandan, Ayşe Ateş, o dönemde dövdürdüğü gazetecilerden özür dileyerek, "O ahirete gitti, özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. Bizim dürüst ve namuslu gazetecilere ihtiyacımız var. Onlar benim sesim oldular" ifadelerini kullandı.