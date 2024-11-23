Ayşe Ateş: Sayın Kılıçdaroğlu, ilk günden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadı

Kaynak: ANKA
Ayşe Ateş: Sayın Kılıçdaroğlu, ilk günden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadı

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Kılıçdaroğlu'nun duruşmasına katıldı. Ayşe Ateş, ”Sinan’ı namertçe, vahşice katlettiklerinde arayıp da bulamadığımız şey, vefaydı. Ben hiç kimseye vefasızlık etmeyeceğim" dedi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, ”Sinan’ı namertçe, vahşice katlettiklerinde arayıp da bulamadığımız şey, vefaydı. Ben hiç kimseye vefasızlık etmeyeceğim. Değerli büyüğüm Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ilk günden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadı. Siyasi menfaat gütmedi. Acımızdan istifade etmeye çalışmadı” dedi.

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CHP 7’nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Adliyesi'ndeki savunmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş şu paylaşımı yaptı:

“Sinan’ı namertçe, vahşice katlettiklerinde arayıp da bulamadığımız şey, vefaydı. Ben hiç kimseye vefasızlık etmeyeceğim. Değerli büyüğüm Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ilk günden bu yana bizi hiç yalnız bırakmadı. Siyasi menfaat gütmedi. Acımızdan istifade etmeye çalışmadı. Kıymetli eşi Selvi Hanım’la birlikte hep yanımızda oldu. Bizi hiç geri çevirmedi. İhtiyaç duyduğunda onun yanında olmak benim için hem insani hem de vicdani bir görev. Bugüne dek yaptıkları için sizlerin huzurunda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.”

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