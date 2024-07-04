Ayşe Ateş Sinan’ın anlattıklarını ve canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım dedi

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin bugün 4. Duruşma görülecek. Duruşma öncesi Ateş’in eşi Ayşe Ateş, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ateş, “Eğer bugün mahkeme başkanı, ifademi böler, ‘Bunların duruşmayla ilgisi yok’ derse, ifademi siz değerli basın mensupları önünde aziz milletimize seslenerek vereceğim.” İfadelerini kullandı.

“NE SORSAK DOSYAYLA İLGİSİ YOK DENİLİYOR

Duruşmada olanlara da değinen Ayşe Ateş, “Duruşma salonunda yaşananları günlerdir sessizce izliyorum. Avukatımız dışarıya atılıyor, izleyenler salondan kovuluyor. Mahkeme heyetinin mükellefiyeti buradaki müştekileri, sanıkları, tanıkları tek tek dinlemek, anlatılanları kayda geçirmek, beyanlardan yola çıkarmak soruşturmanın genişletilip genişletilmeyeceğine karar vermek. Fakat gidişat hiç öyle değil. Kovuşturmanın genişletilmemesi için bir irade gösteriliyor. Soru sormamız engelleniyor. Ne sorsak 'dosyayla ilgisi yok' deniliyor. Nasıl yok, niye yok? İfadem orada, açın bakın.” dedi.

“SİNAN’IN BİZE ANLATTIKLARINI CANİLERİN BİZE YAŞATTIKLARINI ANLATACAĞIM"

Devamında ise Ateş “ Bugün duruşmada vereceğim ifadede sanıların yaptığı gibi katillerden kahraman karton çıkarma hikâyelerini değil Sinan hayattayken yaşadıklarımızı, Sinan’ın bize anlattıklarını, canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Hem de hiçbir ismi pas geçmeden tıpkı ilk gün hastanede savcıya verdiğim ifadede yaptım gibi o ifadeyi bilenler gayet iyi biliyor.” Şeklinde konuştu.

Öte yandan dün Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş duruşmada fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

DAVA KİMLER YARGILANIYOR?

Dava, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Şimdiye kadar 21 tutuklu sanığın ifadesi alındı.

Doğukan Çep, silahlı eylemi organize ettiği suçlamasıyla ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi olduğu iddia edilen Tolgahan Demirbaş ise Sinan Ateş'e karşı "suça azmettirme suretiyle toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Diğer sanıklar Zekeriya Asarlaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Mustafa Uzunlar, Askın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Osman Bayraktar, Caner Güney, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç, Emre Yüksel, Serdar Öktem, Erdem Karadeniz, Alper Atay ve Mustafa Ensar Aykal ise Sinan Ateş'e karşı "topluluk halinde işlenen suça yardım eden fail olarak, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan hapis cezası isteniyor.