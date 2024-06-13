Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye flaş sözler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ayşe Ateş’ten Bahçeli’ye flaş sözler

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş Ali Babacan ile görüşmesinden sonra Devlet Bahçeli ve Ahmet Yiğit Yıldırım’la ilgili “Bahçeli bence de duruşmaya gelsin. Yargılananları şimdiye kadar korudular boşa gitmesin” dedi.

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ateş gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler Ayşe Ateş’e "Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'da paylaştı. Siz bu isimlerin davada olmasını istiyor musunuz, Ahmet Yiğit Yıldırım'ın davayı takip etmesini istiyor musunuz? Sizin de işaret ettiğiniz bir isim kendisi" sorusu soruldu.” diye soru yöneltti.

Ateş, "Yıldırım'ın adı zaten dosyada şüpheli olarak var. Eninde sonunda bir şekilde gelecek. Bahçeli bence de olmalı. Çünkü burada yargılananların neredeyse hepsi Ülkü Ocakları ve MHP mensubu. Şimdiye kadar korudular, çabaları boşuna gitmesin gelsinler yine korusunlar. O kadar uğraştılar." İfadelerini kullandı.

Öte yandan dava 1 Temmuz’da görülecek.

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BAHÇELİ NE DEDİ?

Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaparak Sinan Ateş'in öldürülmesine atıfta bulunarak, " İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür. Milliyetçi Hareket Partisi mezkur davanın 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır." ifadelerini kullandı.

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