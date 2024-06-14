Ayşe Ateş’ten bakanlara açık mektup

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya açık mektup yazdı.

Ateş, sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, "Sayın Adalet Bakanı’mız Yılmaz Tunç, Zatıalinizle geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda bir araya gelmiştik. Külliye’deki bu görüşmemizde size iddianamenin eksik olduğuna inandığım yönlerine ilişkin düşüncelerimi aktarmıştım. Ancak daha sonra çok önemli bir hususu size arz etmediğimi fark ettim.” ifadelerini kullanarak, kamuoyunun hafızasını tazelemek ve cinayetten haberi olmayan vatandaşları bilgilendirmek amacıyla mektubu yazma kararı aldığını ifade etti.

"KARANLIK BİR EL VAR"

Mektubunda, Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara’nın göbeğinde kiralık katiller tarafından şehit edildiğini hatırlatan Ateş, cinayetin dosyaya atanan ilk savcılar sayesinde karartılmadığını vurguladı.

Ateş, "Karartılamadı, diyorum çünkü alçak bir yöntemle işlenen bu suikastin ardından yaşanan gelişmeler gösterdi ki bu siyasi cinayetle ilişkili olarak tutuklanan 22 şahsın ve hakkında yürütülen soruşturma devam eden 17 şahsın tamamını ya da bazılarını koruyan, bu siyasi cinayeti adi bir sokak kavgası gibi göstererek üzerini örtmeye çalışan karanlık bir el var" ifadelerini kaydetti.

Kaleme aldığı açık mektubunda, yaşanan gelişmeleri kronolojik olarak sıralayan Ayşe Ateş şunları anlattı:

"1-) Şu anda tutuklu bulunan bazı şahıslar birkaç kez gözaltına alınıp salıverildi. Bu salıverilme günlerinde kiminin cep telefonu kırıldı, kimi telefonunu değiştirdi, kimi de telefonun şifresini unutacak ölçüde hafızasını kaybedecek bir rahatsızlığa yakalandı. Böylelikle bu menfur cinayetin çözümü için önemli delil kaynakları ortadan kayboldu. Yüksek müsaadelerinizle bu açık mektubu okuyan vatandaşlarımızı aydınlatmak adına şu hususu belirtmem gerekiyor: Bu söylediklerim, faillerin savcılık huzurunda verdikleri ifadelerle sabittir ve iddianamede yer almaktadır.

2-) Dosyaya atanan ve faillerin bir bir yakalanıp delillerin tek tek ortaya çıkarılmasını sağlayan savcılar hakkında ilk önce belirli odaklar tarafından “FETÖ”cü iddiaları ortaya atıldı, akabinde kıymetli savcılarımızın görevden el çektirilmesi sağlandı.

3-) Dosyada PTS kayıtları ile tespit edilip adım adım takip edilen ve kiralık katil Eray Özyağcı’yı taşıdığı düşünülen 06 AT 5021 plakalı Audi markalı siyah aracın plakası, kime ait olduğu gibi bilgiler iddianameye dahi girmedi.

4-) Sinan Ateş’in sırdaşı, dert ortağı, hayat arkadaşı olan eşinin, yani benim sayfalarca süren ifademe iddianamede sadece üç satır yer ayrıldı.

5) Eşim Sinan Ateş’in yakın arkadaşlarının bu siyasi cinayetin çözümü noktasında önemli ipuçları barındıran ifadeleri iddianamede kendine bir satır bile yer bulamadı.

6) Eşim Sinan Ateş öldürülmeden önce hakkında bilgi edinip bir merkeze aktaran şahısların ve bilgilerin aktarıldığı o merkezi temsil eden şahsın bu iddianamenin dışında tutulması birbirini tanımayan şahısların yolda karşılaşıp eşim Sinan Ateş’i katletmeye karar verdiği gibi akla mantığa sığmayan bir tablo ortaya çıkardı. Bu menfur cinayetten yeni haberdar olan vatandaşlarımızın aydınlanması için burada da bir parantez açmam gerekiyor: Dosyası ayrılan şahıslar mevcut iddianamede isim isim geçmekte, aralarındaki yazışmalar bilirkişi raporu ile desteklenmektedir."

"KARANLIK ELİ ORTAYA ÇIKARMANIZ CİNAYETİ AYDINLATACAK"

Mektubunun devamında, Yılmaz Tunç ve Ali Yerlikaya’ya seslenen Ateş, tüm bu maddelerin bir araya gelmesiyle kesişim kümelerinin ortaya çıkacağını ve bu karanlık elin kimi ya da kimleri korumaya ve kamuoyundan hangi gerçeği gizlemeye çalıştığının anlaşılacağını ifade etti.

Bir buçuk yıldır ülke gündemine oturan bu siyasi cinayet nedeniyle pek çok kişi ve kurumun töhmet altında kaldığını iddia ettiğini söyleyen Ateş, “Kanaatim odur ki katilleri koruduğu apaçık ortada olan bu karanlık eli ortaya çıkarmanız durumunda bu siyasi cinayet bütün yönleriyle aydınlanacaktır. Böylelikle bu siyasi cinayete ilişkin suçlu ile masum birbirinden ayrılacak, masum olanlar töhmet altında kalmaktan kurtulacaktır.” açıklamasında bulundu.

ATEŞ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İlk olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşen Ayşe Ateş, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelmişti. Bu görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un da yer alması, Sinan Ateş davasının seyrinin değişeceği hakkında bir işaret sayılmıştı.

10 Haziran günü Ayşe Ateş’i ağırlayan CHP lideri Özel ‘suikastın üzerindeki sis perdesi kalkana kadar ailenin yanında olmaya devam etme‘ sözünü vermişti.

NELER OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, Ankara’da Çukurambar’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar aralarında tetikçi Eray Özyağcı, eylemi organize eden Doğukan Çep, eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem ile 3 polisin de aralarında bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı.

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin geçtiğimiz gün hazırlanan iddianamede, eşi Ayşe Ateş'in ifadeleri, Ateş'in neden öldürüldüğü ve tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'a götüren çakarlı aracın plakası yer almamıştı. Ayrıca iddianamede MHP'nin de adı geçmemişti.