Ayşe Ateş'ten duruşma öncesi kararlılık mesajı: Bir değil bin rapor da yazdırsalar...

Ankara’da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın duruşmasına bugün devam ediyor.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 12'si tutuklu olmak üzere toplam 22 sanık yargılanıyor. Saat 09.30'da başlayan dava nedeniyle cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Hafta boyu devam etmesi öngörülen duruşmada esas hakkındaki savunmalar yapılacak.

"BİR DEĞİL BİN RAPOR DA YAZDIRSALAR..."

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşma öncesi, soruşturmaya ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ateş, "Bu duruşmalardan beklentim şu; mevcut yargılananlarının tamamının hak ettiği cezayı alması, adil bir şekilde yargılanması. Ancak her ne olursa olsun bu mahkemeden çıkan sonuç, bizi tatmin etmeyecek. Çünkü dosyası ayrılan, içerisinde azmettiricilerin ve siyasi bağlantıların da olduğu 17 kişilik bir dosya var. Bu dosyanın da dışında bizim bilmediklerimiz var. Asıl o dosyanın iddianamesi yazılıp, oradaki şahısların da suçluların da adil bir şekilde yargılanması gerekiyor. Ancak onlar da yargılanıp hak ettikleri cezayı aldığında bizim içimiz huzura erecek" ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin geçen günlerde çıkan bilirkişi raporunda ilişkin de konuşan Ayşe Ateş, şunları söyledi: "İlk bilirkişi raporu da bu yöndeydi. Yani Sinan'ı Eray öldürdü. Kiralık katil Eray öldürdü. Bu kameralarda da açık bir şekilde görülüyor. İlk yazılan bilirkişi raporlarında da var. Bu raporu kabul etmediler, çünkü işlerine gelmedi. Ama bir değil bin rapor da yazdırsalar, başka başka bilirkişiler de toplasalar aynı şey. Gerçeği değiştiremezler"