Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik konser soruşturması kapsamında Başkan Mansur Yavaş için soruşturma izni istedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş, savcılığın talebi sonrası yazılı açıklama yaptı.

Yavaş, "Bugün bir kez daha açıkça söylüyorum: Hiçbir iddia, hiçbir girişim; şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Çünkü ben doğruyu yaptım. Çünkü ben milletimin emanetini namus bildim" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a destek ziyaretinde bulundu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Bu olaya birçok kesimden çok sert tepki geldi.

Öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten ABB Başkanı Mansur Yavaş'a destek mesajını X hesabından paylaştı.

Ayşe Ateş, çocukları ve Mansur Yavaş'la çekilmiş fotoğrafını paylaşarak şunları not düştü:

"Doğru duvar yıkılmaz!"