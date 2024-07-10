Ayşe Ateş'ten Ülkücüleri sarsan açıklama

Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, ülkücülere sarsıcı bir tweet attı. Söz konusu tweete Ateş, "Dün bütün kutsallarınıza küfür eden Zihni Çakır'la, Fuat Uğur'la bugün el elesiniz. Birkaç korkağın, alçağın boğazına kadar battığı bu siyasi cinayeti dile getirenleri küfürle, tehditle bastırmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca paylaşımında Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'in ve kardeşinin de 'FETÖ'cü ilan edilierek iftira atıldığını belirten Ayşe Ateş, Saniye Ateş'in gözyaşları içinde ayakta zor durduğu anları paylaşarak, 'saldırı' tehditlerine ilişkin "Saldırın ulan, bekliyoruz! Adalet düşleyenlerin kâbusçuları, namussuzların namusçuları, doğru söz mahpusçuları saldırın! Memleketin kalleş pusucuları, torbacıların çanak tutucuları saldırın! Binin milyonluk siyah arabalarınıza, öyle saldırın! Karton kahramanlarınızla, sosyal medya ordularınızla, tetikçilerinizle, ayakçılarınızla, yardakçılarınızla, yaltakçılarınızla saldırın!" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'in ülkücülere ateş püskürdüğü paylaşım şu şekilde:

“SİNAN'IN ANNESİNİ, KARDEŞLERİNİ Mİ FETÖCÜ İLAN ETTİNİZ?”

"Ulan müptezeller! Ulan adiler! Ulan kurşun askerler!

Beni bıraktınız, şimdi de Saniye Anne’me mi küfür etmeye başladınız?

Sinan'ın annesini, kardeşlerini mi FETÖCÜ ilan ettiniz?

“HEPİNİZİN YÜZÜNE BAKIP SURATINA TÜKÜRDÜ”

Sizin gibi alçakların, korkakların karşısında ferasetiyle, cesaretiyle dağ gibi yükselen şu acılı kadın; bir yıl içinde önce evladını, sonra hayat arkadaşını toprağa verdi. Birini kurşunlar aldı bağrından, diğerini evlat acısı ve kahır. Yine de eğilip bükülmedi. Korkup bir köşeye sinmedi. Bu yaşında geldi, oğlunun katilleriyle yüzleşti. Hepinizin yüzüne bakıp suratına tükürdü de bana mısın demediniz.

“ÜLKÜ OCAKLARINA, MHP’YE SALDIRMAKLA SUÇLAYIP ÖFKEDEN KIPKIRMIZI OLUYORSUNUZ”

Siz ne bulanacak bir mideye ne de şahsiyet namına bir kaideye sahipsiniz!

Ne aile terbiyesi almışsınız ne de insanlıktan nasibinizi!

Kocasını, evladını, kardeşini toprağa vermiş bu arkasız kadınları Ülkü Ocaklarına, MHP’ye saldırmakla suçlayıp hedef gösterirken öfkeden kıpkırmızı oluyorsunuz.

"DÜN BÜTÜN KUTSALLARINIZA KÜFÜR EDEN ZİHNİ ÇAKIR'LA, FUAT UĞUR'LA BUGÜN EL ELESİNİZ"

Dün bütün kutsallarınıza küfür eden Zihni Çakır'la, Fuat Uğur'la bugün el ele verip birkaç korkağın, alçağın boğazına kadar battığı bu siyasi cinayeti dile getirenleri hakaretle, küfürle, tehditle, örgütçülükle, cinsiyetçi söylemlerle bastırmaya çalışırken yüzünüzde kızarmanın en ufak belirtisine yer vermiyorsunuz.

Ne utanma var ne arlanma!

Yalanın, iftiranın bini sizde bir para.

Dürüstlük mü, namus mu, haysiyet mi, şeref mi?..

Ara babam, ara.

Saldırın ulan, bekliyoruz!

Adalet düşleyenlerin kâbusçuları, namussuzların namusçuları, doğru söz mahpusçuları saldırın!

Memleketin kalleş pusucuları, torbacıların çanak tutucuları saldırın!

Binin milyonluk siyah arabalarınıza, öyle saldırın!

Karton kahramanlarınızla, sosyal medya ordularınızla, tetikçilerinizle, ayakçılarınızla, yardakçılarınızla, yaltakçılarınızla saldırın!

“İRİN AKAN, YAN BAKAN, KAN KOKAN AĞZINIZLA SALDIRIN”

FETÖ kalıntılarınızı, satılık satırlarınızı, cinayet temalı film alıntılarınızı arkanıza alıp saldırın!

Kiralık katillerin, torbacıların beyanlarını, trollerinizin yalanlarını, gerçek azmettiricilerin yeni şiddet planlarını yanınıza alıp saldırın!

Dönme dolaplarınızla, basmakalıplarınızla, iltihaplarınızla saldırın!

İrin akan, yan bakan, kan kokan ağzınızla saldırın!

“YAPMAYACAKTINIZ!”

Hamasetin arkasına sakladığınız özünüzle, gerçeklerden hesap soran sözünüzle, kibirden koltuğa sığmayan gözünüzle saldırın!

Ne algı operasyonlarınız ne bu operasyonları yapan moronlarınız ne de alnımıza yollayacağınız kiralık kurşunlarınız bizi bu adalet yolundan döndürebilir.

Çünkü siz bizim canımızı çok yaktınız.

Siz bizim canımızı çoktan aldınız.

Yapmayacaktınız!"