Ayşe Barım 1 ayda 4 kez hücresinde baygın halde bulundu

Gezi eylemleri davasından tutuklu olan ünlü menajer Ayşe Barım'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Avukatlarının aktardıklarına göre Barım hücresinde bir ay içerisinde birkaç defa baygın halde bulundu.

"Etki ajanlığı" ve "hükümeti ortadan kaldırmaya yardım etmekle" suçlanan menajer Ayşe Barım, Ocak ayında tutuklandı. 6 aydır tutuklu olan Ayşe Barım, hakkında Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Hasan Sınar çok kritik bir bilgi paylaştı.

Halk TV'deki habere göre Sınar, Barım'ın avukatlarında aldığı bilgilere göre son bir ayda 4 kez hücresinde bayılmış halde bulunduğunu açıkladı.

Sınar konuya ilişkin şunları ifade etti:

"Bizim kanunumuzda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında hükümlülere bile sağlık hakkı çok titizlikle tanınmıştır. Bir tretman olsun, o insanlar sonrasında suç işlemeyecek bir birey olarak topluma sağlıklı bir biçimde yeniden kazandırılsınlar diye. Tutuklu olan kişinin sağlık hakkı her şeyden daha önemlidir. Çünkü o insanın canı devlete emanet edilmiş ve henüz hakkında bir mahkumiyet hükmü yok. Beraat edebilir. Dolayısıyla istisnai bir tedbir olarak tutuklama uygulandığından ama canı açısından bir tehlike ortaya çıktı. Biz bunu Mahir Polat'ta gördük biliyorsunuz. Mahir Bey ölümün kıyısından döndü.

Hep siyaset konuşuyoruz. Ayşe Barım hanımefendiyi hatırlıyor musunuz? Dün avukat arkadaşları bahsetti. Ayşe Hanım ciddi kalp rahatsızlıkları olan biri. Son bir ayda 4 kez bayılmış, kendinden geçmiş vaziyette hücresinde bulunmuş. 5'incide belki hayatını kaybedecek. Böyle bir insan tutuklanmaz. "