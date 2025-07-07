Ayşe Barım davasında karar çıktı

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, ilk kez bugün hakim karşısına çıktı.

Barım’a destek için ünlü isimler mahkemeye akın ederken, Barım mahkemeye beyaz gömlekle gelmişti.

Ayşe Barım ifadesinde kalbinde 6 ayrı rahatsızlığı olduğu belirtildi. Çok kötü koşullarda cezaevinde kaldığını bu cezayı da haksız ve orantısız bulduğunu aktardı.

Mahkeme ise Barım'ın tutukluluğuna karar verdi. İkinci duruşma, 1 Ekim'de görülecek.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Avukatları mahkemeden Barım’ın tahliyesini talep etti ancak tahliye talepleri kabul edilmedi. 5 Haziran tarihinde Barım hücresinde tekrar bayıldı. Bunun üzerine avukatları 11 Haziran’da mahkemeye başvurarak "ani ölüm riski" nedeniyle Barım’ın tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi de reddetti