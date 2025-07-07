Ayşe Barım'ın ilk duruşması bugün! Gezi davasında yargılanıyordu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Ayşe Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Barım’ın "Gezi sürecinde sanatçıları organize ettiği, medya yoluyla kamuoyunu yönlendirdiği ve eylemlerin organizasyonuna katkı sunduğu" iddia ediliyor.

9 FARKLI CİDDİ HASTALIĞI BULUNUYOR

Kalbinde ve beyninde toplam 9 farklı ciddi hastalığı bulunan Barım, cezaevinde hayati risk taşıyan sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 6 ay içinde sağlık sorunları yüzünden cezaevinde defalarca bayıldı.

ANİ ÖLÜM RİSKİ" NEDENİYLE TAHLİYE ETTİLER

Avukatları mahkemeden Barım’ın tahliyesini talep etti ancak tahliye talepleri kabul edilmedi. 5 Haziran tarihinde Barım hücresinde tekrar bayıldı. Bunun üzerine avukatları 11 Haziran’da mahkemeye başvurarak "ani ölüm riski" nedeniyle Barım’ın tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi de reddetti.

Mahkeme Barım’ı gerekli tetkiklerin yapılması için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk etti. 9 kişilik uzman hekim kurulu tarafından 2 Temmuz tarihli sağlık raporu hazırlandı. Rapor, Barım’ın cezaevinde kalmasının yaşamını doğrudan tehdit ettiğini ortaya koydu. Raporda kalıcı kalp pili takılmadığı takdirde ani ölüm riski bulunduğu belirtildi. Ayrıca beyninde daha önce takılmış iki stente rağmen yeni bir anevrizma oluştuğu ve bu baloncuğun patlaması durumunda beyin kanaması, felç ya da ölüm olabileceği, şu an konum nedeniyle müdahale edilemediği kaydedildi.

Barım'ın avukatları sağlık kurulu raporuyla birlikte yeniden tahliye başvurusu yaptı ve Adli Tıp Kurumu raporu beklenmeden tahliye kararı verilmesi gerektiği, aksi takdirde yaşanabilecek hayati sonuçlardan cezaevi yönetiminin ve mahkemenin sorumlu olacağını vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Menajer Ayşe Barım’ın dizi sektöründe tekelleşmeye çalıştığı ve sanatçıları Gezi eylemlerine yönlendirdiği iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na göre Barım, 2013’teki Gezi Parkı eylemlerinde şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdi. Barım’ın soruşturma kapsamında evinde ve iş yerinde arama çalışmaları yapıldı. Halit Ergenç, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci ve Nejat İşler polis eşliğinde adliyeye götürülerek ifade verdi.

Ayrıca, yalan tanıklıkla suçlanan Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’na 1 yıl 10 ay ve 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasını erteledi.

Ayşe Barım’ın sağlık durumu cezaevinde kötüye gidiyor. Barım’ım tahliye edilip edilmeyeceği bugün mahkeme kararıyla belli olacak.