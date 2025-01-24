Ayşe Barım gözaltına alınmıştı! İlk tepki Farah Zeynep Abdullah'tan geldi

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım 'sektörde tekelleşme' soruşturmasıyla gündemdeyken, Barım'a yönelik yeni bir soruşturma daha açıldı.

GEZİ PARKI OLAYI SORUŞTURMASI

Gezi Parkı olaylarının planlayıcıları arasında olduğu iddia edilen Barım, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme” suçlamasıyla gözaltına alınıp evi ve iş yeri arandı.

İLK TEPKİ ÜNLÜ OYUNCU FARAH ZEYNEP ABDULLAH’TAN

Ayşe Barım’ın gözaltına alınması, özellikle “sektörde tekelleşme” iddialarını gündeme getirenlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah tarafından tepkiyle karşılandı.

Abdullah, sosyal medya hesabından haberi paylaşarak, “Bu öyle böyle değil, inanılmaz bir saçmalık!” ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

bu öyle böyle diil inanılmaz bir saçmalık https://t.co/7jrBCxuu1c — fafazey (@fzaofficial) January 24, 2025

NE OLMUŞTU?

Birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım’a İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "sektörde tekelleşme" iddialarını içeren bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya “tanık” sıfatıyla ifade verirken, Deniz Işın ve Nedim Saban “mağdur” sıfatıyla ifade verdi.