Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Cezaevindeki Ayşe Barım’dan açık mektup! Yaşamak istiyorumCezaevindeki Ayşe Barım’dan açık mektup! Yaşamak istiyorum

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

Son Haberler
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Mourinho dünya gündeminde: Teklifi açıkladı
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Galatasaray Jankat Yılmaz'ı Süper Lig ekibine kiralıyor
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Pepsi'nin en büyük hissedarı değişti: Piyasalar hızlı cevap verdi
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Elisabeth Mas’tan Tuba Ünsal’a zehir zemberek sözler: “İlk kurban ben değilim!”
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!
Ayşe Barım hakkında sıcak gelişme!