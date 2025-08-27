Cezaevindeki Ayşe Barım’dan açık mektup! Yaşamak istiyorum

Cezaevinde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım, sağlık durumunu ve yaşadığı süreci kaleme aldı. 'Ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi verdiğini' kaydeden Barım "Yaşamak istiyorum" diyerek hastalıklarını anlattı.

CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI YAŞIYOR

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ayşe Barım, yazdığı mektup için 'vicdan çağrısı' dedi.

'Kimliği belirsiz hesaplarca başlatılan organize iftira kampanyası ile gerçek dışı bir Ayşe Barım kimliği inşa edildiğini' öne süren Ayşe Barım, 12 senedir kendisine yöneltilmeyen suçlamaların bugün gündeme getirilmesine anlam veremediğini söyledi.

Sağlıklı yaşam hakkının elinden alındığını vurgulayan Ayşe Barım 'ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi verdiğini' belirterek "Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir?" diye sordu.

HASTALIKLARIMIN HER BİRİ ANİ ÖLÜM RİSKİ TAŞIYOR

Ayşe Barım mektubunda şunları söyledi:

"Hastalıklarım, Silivri Devlet Hastanesi, İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Damar Cerrahisi Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi tarafından düzenlenen resmi raporlarla sabittir. Yaşadığım bu tutukluluk süreci boyunca gittikçe ağırlaşan 6 ayrı kalp hastalığım, beynimde 2 stentli anevrizmanın yanı sıra bu süreçte oluşan müdahale edilememiş yeni bir anevrizma sebebiyle ani ölüm riski altında yaşam mücadelesi veriyorum. Ayrıca sağlıksız ve hızlı bir şekilde 30 kilo kaybettim, ağır kas yıkımım oluştu ve kilo kaybım devam etmektedir. Hastalıklarımın her biri ani ölüm riski taşıyan hastalıklar olduğu gibi cezaevi koşulları nedeni ile gelişen ağır kaygı bozukluğum ve yaşadığım panik ataklar bu riski yükseltmektedir. Son 3 ay içerisinde kalp rahatsızlığımın ilerlediğinin belirtisi olarak 6 kez baygınlık geçirdim.

"TEK İSTEĞİM YAŞAM HAKKIMIN KORUNMASI"

Hem 2 Temmuz 2025 tarihli Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi raporu hem de 14 Ağustos 2025 tarihli Türk Tabipler Birliği Bilim Kurulu raporu cezaevi koşullarının ve sürecin bu hastalıkları ağırlaştırdığını ve ani ölüm riskimin durumunu açıkça ortaya koyuyor. Uzmanlar ifadelerinde yaşadığım kalp sorunları ve beyin anevrizması için yapılması gereken tedavilerin ve hatta tetkiklerin dahi ileri teknolojik olanaklara sahip merkezlerde bile ciddi ölüm ve sakatlık riski barındırdığını, bu nedenle hayatımı güvenle teslim etmek üzere seçeceğim hekimler tarafından tedavi edilme hakkımın acilen tanınmasının gerekliliğini vurguluyorlar."

"Benim tek isteğim yaşam hakkımın korunmasıdır" diyen Ayşe Barım "Tutuksuz yargılanabilecekken cezaevinde hayatımı kaybedersem bunun sorumluluğu kimdedir? Hukuken ve vicdanen sorulması gereken asıl soru budur. Haksız yere atılan iftiralarla elimden alınan hayatımın geri verilmesini talep ediyorum. Adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorum ve sesimi kamuoyunu vicdanına teslim ediyorum. Devletime ve adalete inancımı kaybetmeden YAŞAMAK istiyorum" dedi.