Ayşe Barım olayı kavgaya döndü: Elçin Sangu ve Birsen Altuntaş birbirine girdi

Rekabet Kurulu’nun önce yapımcılar, ardından da menajerler hakkında başlattığı soruşturmanın yankıları devam ederken bazı oyuncular sosyal medya platformlarından başından geçen zorlukları dile getirmişlerdi. O oyunculardan biri de Elçin Sangu. Sangu, "Emekçilerin hakkı mazlumun ahı gibidir. Magazinden bize ne? 15 yıldır bu sektörde çalışan bir emekçi olarak şundan eminim… Ekmekle oynamak, masaları karıştırmak, onun olmayana tü kaka yapmak, derin düşünmeyi bırakıp bu mesleği bir vitrine çevirmek ayıptır. Ayıptı zaten!" ifadelerini kullanmıştı.

Elçin Sangu’nun paylaşımına Rasim Ozan Kütahyalı "Çok haklı" diyerek alıntılamıştı. Sangu ise "Sevgili Rasim Ozan Kütahyalı bu flood un içeriğinde olaylar ve kurumlar üzerinden konuya bakıyorum kişiler üzerinden değil ve en istemediğim şeyi bana yapmayın ve lütfen siz bana arka çıkmayın!" demişti.

İKİ İSİM ARASINDA SİNİRLER GERİLDİ!

Ünlü oyuncunun bu restinin ardından ise Magazinci Birsen Altuntaş, Sangu'ya "Devletin yargısı, Rekabet Kurumu çalışmalarını başlattı. Oyuncuların ki, konunun ama merkezi bile değilken sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız, değil mi? Bir sakin olsa herkes ya..." dedi.

Elçin Sangu'dan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay yanıt

Elçin Sangu da Altuntaş'a “Hayatını oradan buradan duyduğu yalan yanlış haberlerle gündem yaratarak kazanan bir insan mı bunları söylüyor bana? Benim sektörüm hakkında ahkâm kesecek bilgiye nasıl sahip olabilirsin? Dedikoduları dinleyip haber yapıyor, hatta bazen şirket içinde kalması gereken bilgileri de yayıyorsun. Sen de bu sistemin tam olarak bir parçasısın.” yanıtını verdi ve "Bu arada Elçin Sangu, hak, hukuk, adalet ya gündem... Herkes her şeyi konuşuyor. Geçmişte başrolünü oynadığın "İyi Günde Kötü Günde" dizisinin sosyal medyacısı varken eşinin daha iyi yapacağını düşünüp yerine işi ona aldırdığın doğru mu? Yanlış da olabilir tabii... Dedikodu dedin ya, hakkında böyle de bir iddia duymuştum. Bunu da konuşalım" sözlerini ekledi.

Devletin yargısı, Rekabet Kurumu çalışmalarını başlattı. Oyuncuların ki, konunun ama merkezi bile değilken sektörü kurtarmaya soyunması, şu gereksiz rol çalma çabası çok manasız, değil mi? Bir sakin olsa herkes ya... https://t.co/yXWrACe7jd — birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) January 12, 2025

"SANA SÜRPRİZM VAR ALNINA NİŞANE OLARAK YAPIŞTIRCAM”

Sinirleri iyice gerilirken karşılıklı atışmalar devam etti. Elçin Sangu, "Yarın sana küçük bir sürprizim var beklemede kal. Senin için söylediklerimin ne kadar doğru olduğunu, aslı astarı olmadan atıp tuttuğunu yarın alnına nişane olarak yapıştırcam güle güle kullanırsın" dedi.