Ayşe Barım soruşturması... Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı! Tehdit mi edildi?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya ve bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için re'sen soruşturma başlatıldı. Barım hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı uygulandı. Soruşturma çerçevesinde oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade verdi.

Sarıkaya ifadesinde, "Ayşe Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır. Mert Demir'in kariyerinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin eylemi söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

'AYŞE BARIM'A BAĞLI OLMAYAN OYUNCULARIN PROJEDEN ÇIKARILMASINA ŞAHİT OLMADIM'

Sarıkaya ifadesinde menajer Ayşe Barım'ı yaklaşık 10 yıldır tanıdığını söyleyerek, "Kendisiyle uzun süredir tanışıyor olmamız sebebiyle arkadaşlığımız da mevcuttur. Benim Ayşe Barım'ın firmasıyla hali hazırda devam eden bir sözleşmem bulunmamaktadır. Yapım şirketleri tarafından hazırlanan projenin ardından ilgili yapım şirketinin, Ayşe Barım'ın yetkilisi olduğu şirketle iletişime geçerek benim söz konusu projede yer almamı talep etmeleri halinde yapım şirketiyle sözleşme görüşmelerini benim adıma söz konusu şirket yürütmektedir. Eğer yapım şirketiyle aramızda bir sözleşme tanzim edilir ve bir projeye başlanılırsa projenin devamı sırasında yaptığım iş karşılığında ödenecek olan tutar ilgili yapım şirketi tarafından doğrudan benim hesabıma gönderilmektedir ancak film ve dizi dışında yer aldığımız bazı reklam projelerinde yapmış olduğum iş karşılığında ödenecek tutar önce menajerlik şirketine havale edilir, yapım şirketi kendi komisyonu ve diğer giderleri aldıktan sonra benim hak ettiğim tutarı bana gönderirler. Bana sorduğunuz şekilde Ayşe Barım'ı kendisine bağlı olarak çalışmayan oyuncuların yer aldıkları projeden çıkarılmasına ve sözleşmelerinin iptaline neden olduğuna şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

'AYŞE BARIM TARAFINDAN YÖNLENDİRME YOKTUR'

Ünlü oyuncu ifadesinin devamında, "Mert Demir'i yaklaşık 1 buçuk yıldır tanırım ve kendisiyle devam eden duygusal bir birlikteliğimiz mevcuttur. İddia edildiği şekilde Mert Demir'in kariyerinin başarılı bir şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir. Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen kendi hür irademizle devam etmektedir. Ayşe Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon Euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır. Ayşe Barım, başkalarının mağdur edilmesini isteyecek, kendi menfaatleri için sözleşmeleri iptal edilmesine tevessül edecek birisi değildir. Bildiklerim ve anlatacaklarım bu kadardır" ifadelerini kullandı.