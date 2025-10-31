13 sene önceki Gezi olaylarında "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" iddiası kapsamında ünlü oyuncular ile çalışan ID Menajer'in sahibi Ayşe Barım, 27 Ocak 2025'te tutuklanmıştı.

Ağır hastalıkları sebebiyle Barım, cezaevi süreci boyunca tutuksuz yargılanması için çağrılarda bulunsa da sekiz ay sonra 1 Ekim’de tahliye edildi.

Adli Tıp Kurumu (ATK) Barım'ın tedavisini sürdürmesi yönünde rapor verdi. Rapor sonrası 24 Ekim'de Barım hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Barım’ın şirketinde çalışan ve birçok ünlü oyuncu ile iletişimde olan Gülsun Işıklı'nın 14 Ekim'de AKP üye olduğu ortaya çıktı. AKP Şişli İlçe Başkanlığı paylaşımında Işıklı'nın AKP üyesi olduğu anlar görüntülendi.

Başkanlık üyeliği, "Ailemize +1 üye... AK Parti ailesine katılan Sayın Gülsün Işıklı'nın üyelik işlemleri başkanımız Sayın Serkan Polat tarafından gerçekleştirildi" şeklinde duyurdu.