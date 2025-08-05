Ayşe Barım'ın tutukluluk durumuna ilişkin karar

Kaynak: İHA
Ayşe Barım'ın tutukluluk durumuna ilişkin karar

30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. Mahkeme, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı direnişi sırasında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması devam ediyor.

Yargılama çerçevesinde İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sanık Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı.

1 EKİM'DE DEVAM EDİLECEK

Dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde, Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Davanın görülmesine ise 1 Ekim tarihinde saat 10.00'da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nce devam edilecek.

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