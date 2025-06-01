Ayşe Kulin Manisa’da: Niobe Söyleşileri’nde edebiyat şöleni!

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri’nin konuğu Ayşe Kulin oldu. MASKİ Konferans Salonu’nda gerçekleşen söyleşi, şair ve yazar Tuğrul Keskin’in moderatörlüğünde yapıldı. Kulin, edebi üretim sürecine dair deneyimlerini aktardı, dinleyicilerin sorularına yanıt verdi.

Tuğrul Keskin, yazılarıyla kuşakları birleştiren, insan hikayelerini derin bir hassasiyetle işleyerek geniş bir okur kitlesine ulaşan Kulin’i ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, yazarın 54’üncü Orhan Kemal Roman Armağanı ile ödüllendirilmesini kutladı.

Kulin, bu ödülün kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, “Daha önce Haldun Taner Öykü Ödülü ve Sait Faik Hikaye Armağanı almıştım. Bu üçüncü ödülüm. 54’üncü Orhan Kemal Roman Armağanı’nı kazandığım için çok mutluyum, seçici kurula teşekkür ederim” dedi.

“HER KİTAP İNSANA BİR ŞEY ÖĞRETİR”

İnsan hikayelerinin kendisini beslediğini ve her yaşamdan bir şeyler öğrendiğini vurgulayan Ayşe Kulin, “Her kitap insana bir şeyler öğretir. İlkokulu bitirmemiş bir kadının yazdığı kitaptan hayat dersi aldım. Gençler, kitap okuyun. Kitapla bilmediğiniz hayatlara, evlere ulaşırsınız. Duygularınız zenginleşir, çok şey öğrenirsiniz” diye konuştu.

Söyleşide katılımcılar, Ayşe Kulin’le sohbet ederek merak ettikleri konularda sorular sorma imkanı buldu. Özlem Onat’ın, “Candan Erçetin’in seslendirdiği ‘Bahar’ şarkınızın sözleri size ait. Başka seslendirilmesini istediğiniz sözleriniz var mı?” sorusuna Kulin, “Şiir kitabımda ‘Babam’ adlı bir şiirim var. Cem Karaca’nın eşi oradan bir şeyler seçip besteledi. Bana gönderdi. Güzel de olmuş, onun seslendirilmesini isterim” yanıtını verdi.

Sevcan Keskin’in, “Dezavantajlı gruplar için çalışmak istiyorum, tavsiyeleriniz nelerdir?” sorusuna Kulin, “Çok güzel bir yola adım attın. İnsanlara yardım etmek için yoldasın. Müzik, sahne, resim, dikiş gibi bir hobin ya da yeteneğin varsa mutlaka onunla ilgilen. İçindeki kabiliyeti bastırırsan mutlu olamazsın. Hayatın mutluluk kaynağı budur” dedi.

KADIN OKURLARDAN TEŞEKKÜR

Söyleşi sırasında söz alan Manisalı yazar Bedriye Aksakal, Ayşe Kulin’e, “Kitaplarınızda biz kadınlar kendimizi görüyoruz. Bize umut ve güç veriyorsunuz. Bizim için büyük bir değersiniz” diyerek teşekkür etti.

Ayşe Kulin, söyleşinin sonunda kitaplarını imzalayarak okurlarıyla sohbet etti.