Ayşecik’i birlikte yaşadığı evde katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet

Kaynak: DHA
Ayşecik’i birlikte yaşadığı evde katleden caniye ağırlaştırılmış müebbet
Erzurum’da, aynı evde yaşadığı ve ‘abla’ dediği Ayşecik Dağıstanlı’nın (46) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Fırat Işık (28), ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Aynı davada tutuksuz yargılanan Erdem İçoğlu (34) ise 7 yıl hapis cezası aldı. Karar öncesi son sözü sorulan Işık, “Ne ceza verirseniz öper, başıma koyarım” dedi.

Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak’taki bir apartmanda 18 Haziran 2022 tarihinde meydana geldi. Fırat Işık, aynı evde yaşadığı ve ‘abla’ dediği Ayşecik Dağıstanlı’yı, erkek arkadaşı Erdem İçoğlu ile görünce göğsünden bıçakladı. Yaralanan Dağıstanlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Fırat Işık ile Erdem İçoğlu, işlemleri sonrası tutuklandı.

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2 SANIK AMBULANSIN GEÇ KALMASI KONUSUNDA BİRBİRİNE SUÇLADI

İki sanık hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; Ayşegül Dağıstanlı’yı öldürenin Fırat Işık olduğu ikrarı ile sabit bulunduğu, ancak maktulün bıçaklandıktan sonra uzun süre can çekiştiği, şüpheliler Fırat Işık ile Erdem İçoğlu’nun maktulün uzun süre ölmesini beklediği, bu süreçte olaya ilişkin senaryo oluşturmaya çalıştıkları belirtildi. İddianamede; müşterek fail olduğu belirtilen 2 sanık, ilk duruşmada da ambulansın geç çağrılması konusunda birbirine suçladı.

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“NE CEZA VERİRSENİZ ÖPER BAŞIMA KOYARIM”

Erzurum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında Fırat Işık, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Aynı davada tutuksuz yargılanan Erdem İçoğlu’na ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme, yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme’ suçundan 7 yıl hapis cezası verildi. Hakimin karar öncesi son sözünü sorduğu Işık, “Ne ceza verirseniz öper başıma koyarım” dedi.

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