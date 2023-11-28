Ayşegül Aldinç'in yataktan paylaşımı olay oldu

Türk popüler müzik tarihinin önemli isimlerinden biri olan Ayşegül Aldinç güzelliği ve düzgün fiziği ile yıllara meydan okuyor. Şimdilerde 66 yaşında olan Ayşegül Aldinç adeta genç kızlara taş çıkarıyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa yatak pozuyla gündem oldu. Ayşegül Aldinç'in son gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü ismin gönderisine; 'Çok güzelsiniz', 'Bu güzelliğinizi neye borçlusunuz?', 'Bu ne güzellik böyle', 'Zamanı durduran kadınsın resmen', 'Müthiş görünüyorsunuz' gibi yorumlar yapıldı.