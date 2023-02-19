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  • Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada'yla birlikte başörtülü poz verdi. Sosyal medyadan Yorum yağdı

Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada'yla birlikte başörtülü poz verdi. Sosyal medyadan Yorum yağdı

Ayşegül Yıldız, eski eşi İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile önceki gün Bursa'ya gitti. Kızıyla birlikte Miraç Kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız, ''bol bol dua ettik ''dedi

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 13:50
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Ayşegül Yıldız eski eşi İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada'yla birlikte başörtülü poz verdi.

Ayşegül Yıldız kızı Elif Ada'yla birlikte başörtülü poz verdi. Sosyal medyadan Yorum yağdı
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6 Şubat Pazartesi saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde, saat 13.24'te ise Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu .Ayşegül Yıldız ,İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada ile duygusal bir mesaj yayınladı.

Kızıyla birlikte Miraç kandili'nde türbeleri ziyaret eden Yıldız, "Çocukların duası kabul olur' dedim. Kızım da 'Bol bol dua edelim anne' dedi. Bu mübarek günde tüm ölmüşlerimiz ve afet bölgesinde kaybettiğimiz kardeşlerimiz için dua ettik" dedi.

Ayşegül Yıldız'ın pozuna  ''Türban çok yakışmış" yorumları yağdı.

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