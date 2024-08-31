Aysel Özgan'dan gümüş madalya

Düzenleme: Kaynak: AA
Aysel Özgan'dan gümüş madalya

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atıcılık branşında Aysel Özgan, P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 sınıfında gümüş madalya kazandı.

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