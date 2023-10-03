Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya dair bir açıklama yayınladı ve Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan’nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da, 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenleyen iki PKK'lı teröristten biri kendini patlatırken, diğeri polis tarafından öldürüldü. Saldırıda iki polis yaralandı.

Halk TV’deki programında bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Ayşenur Arslan, “Çünkü; o kadar manasız ki… Gelip hiçbir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan… Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış” ifadelerini kullandı.

Arslan, şöyle devam etti:

“Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara’da bir araba o kadar kolaydır ki: düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde’ değil mi? Nedir yani.”