Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ayşenur Arslan'ın Ankara'daki canlı bomba saldırısının ardından kullandığı ifadeler nedeniyle Halk TV ve Arslan hakkında inceleme başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuya dair bir açıklama yayınladı ve Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "2 Ekim tarihinde Halk Tv isimli kanalda yayınlanan bir programda Ayşenur Arslan’nın 1 Ekim tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü önünde bölücü terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıya yönelik sarfettiği sözlere ilişkin 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara’da, 1 Ekim Pazar günü İçişleri Bakanlığı önünde bombalı saldırı düzenleyen iki PKK'lı teröristten biri kendini patlatırken, diğeri polis tarafından öldürüldü. Saldırıda iki polis yaralandı.

Halk TV’deki programında bombalı saldırı girişimine ilişkin açıklamalarda bulunan Ayşenur Arslan, “Çünkü; o kadar manasız ki… Gelip hiçbir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan… Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış” ifadelerini kullandı.

Arslan, şöyle devam etti:

“Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara’da bir araba o kadar kolaydır ki: düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara’da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri’de birini öldürerek ‘Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde’ değil mi? Nedir yani.”

İlgili Haberler
RTÜK'ten Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme
Ayşenur Arslan'dan terör saldırısıyla ilgili skandal ifadeler ‘Hiçbir şey yapamadan ölünmez’
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi Gündem
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak Kültür Sanat
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Magazin
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü Gündem
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti Gündem
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor