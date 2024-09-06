Ayşenur Yazıcı'dan iyi haber geldi

90’lı yılların ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı kalbinden çıkıp midesine giden aort damarında sızıntı olduğu için ameliyat olan Yazıcı sonraki zamanlarda baş dönmesi ve baş ağrısı sorunları nedeni ile yeniden hastaneye götürülmüş ve bir gecede iki defa hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü sunucunun yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı. Acil 3 ünite kana ihtiyacı var

Doktorlar tarafından yarım saatlik bir operasyon yapılacağı belirtilen ünlü sunucunun ameliyatı 7,5 saat sürmüş ve böbreklerden bir tanesinden hiç kan alınamadığı, diğerinde ise yüzde bir kan alındığı belirtilmişti.

Bu tespitler sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yazıcı günlerdir yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyordu.

KARDEŞİ YOĞUN BAKIM ODASINDAKİ SON GELİŞMEYİ AÇIKLADI

Ünlü spikerin kardeşi Neşenur Yazıcı, Ayşenur Yazıcı hakkındaki son gelişmeyi sosyal medya hesabından açıkladı. Sabah saatlerinde X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Neşenur Yazıcı ablasının halen yoğun bakımda olduğunu ancak durumunun daha iyiye gittiğini ifade etti.

Bununla beraber hasar alan böbreklerden birisine tamamen kaybedilmiş olarak bakıldığını ve kendilerinin diğer böbrek için umutla beklediklerini ifade etti.

"Günaydılar, Ben Ayşenur Yazıcı'nın kardeşi Neşenur. Bu paylaşımı ablamn telefonundan yapıyorum. Ablam daha iyiye gitmekle beraber hala yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var."

SOLUNUM PROBLEMİ VAR

Ünlü sunucunun kardeşi ablasının yoğun bakım odasında halen solunum ve oksijen problemlerinin olduğunu söyledi.