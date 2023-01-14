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Hande Doğandemir ile Aytaç Şaşmaz baş başa yemek yedi

Cemre Baysel ile ilişkisini bitiren Aytaç Şaşmaz, Eksik tiyatro oyunuyla izleyici karşısına çıkacağı Hande Doğandemir ile baş başa yemek yerken objektiflere yansıdı. İkili, aşk haberlerine açıklık getirdi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 11:29
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Aytaç Şaşmaz'dan Hande Doğandemir açıklaması

Hande Doğandemir ile Aytaç Şaşmaz baş başa yemek yedi
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Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Cemre Baysel ile ilişkisini bitiren oyuncu Aytaç Şaşmaz, Hande Doğandemir'le baş başa yemek yerken görüntülendi. 

Etiler'deki bir mekanda yemek yiyen ikili, çıkış kapsında aynı araca bindi.


Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan Cemre Baysel ile ayrılan Şaşmaz'ın, Hande Doğandemir’le görüntülenmesi kafaları karıştırdı. 

"AŞK YOK İŞ VAR"

Aracının içinden camını açarak soruları yanıtlayan Aytaç Şaşmaz’a, "Yeni bir birliktelik mi var?" sorusuna, "Aşk yok, iş var" şeklinde cevapladı. 

Yeni tiyatro oyunu 'Eksik'e Hande Doğandemir’le başladıklarını söyleyen Aytaç Şaşmaz, "Prova öncesi yemek yedik, şimdi gidiyoruz" dedi. 
 

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