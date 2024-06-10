AYT’de Pizza sorusu kafaları karıştırdı! ÖSYM doğru şıkkı açıkladı

Sosyal medya platformları, özellikle Twitter, sınav sonrası öğrencilerin tartışma alanına dönüştü. “Pizza dilimlerinin kenarlarını yemeyen Ayşe” sorusu, öğrencilerin zihinlerini zorladı ve cevabı merakla beklenen bir bulmacaya dönüştü.

YKS SORU VE CEVAP ANAHTARINDA DOĞRIU ŞIK “D”

ÖSYM’nin resmi sayfasında yayımlanan YKS soru ve cevap anahtarı kitapçığına göre, bu matematik bilmecesinin cevabı “D” şıkkı olarak belirlendi.

Bu olay, sınav sorularının nasıl bir toplumsal etkileşim yaratabileceğinin ve öğrencilerin sınav deneyimlerini nasıl paylaştığının bir örneği oldu. AYT’de sorulan ve öğrencileri düşündüren bu tür sorular, sınavın sadece bir değerlendirme aracı olmadığını, aynı zamanda gençler arasında bir iletişim ve etkileşim platformu oluşturduğunu gösteriyor. Pizza sorusu, sınavın ardından öğrencilerin ve eğitim camiasının gündemini meşgul etmeye devam edecek gibi görünüyo