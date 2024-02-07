Geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden biri olan ayva reçeli, ev yapımı ve doğallığıyla kahvaltı sofralarında sıkça tüketiliyor. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli tarifi için malzemeler neler?

AYVA REÇELİ TARİFİ

Ayva reçeli, kış aylarında yapılan ve kahvaltılarda, çay saatlerinde veya tatlı niyetine tüketilen bir lezzettir. İşte ayva reçeli tarifi…

Malzemeler:

- 4 adet olgun ayva

- 4 su bardağı toz şeker

- 1 adet limon suyu

- 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

Ayvaları yıkayın, soyun ve küp şeklinde doğrayın. Ayva çekirdeklerini çıkartmayın, çünkü bu çekirdekler reçelin kıvamını artırır.

Ayva küplerini geniş bir tencereye alın ve üzerine toz şekerini ekleyin. Şekerin ayvaların suyunu salmasını bekleyin.

Ayvalar suyunu saldığında, orta ateşte karıştırmadan kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başlayan ayvaların üzerine limon suyunu ekleyin ve karıştırın.

Tarcın eklemek istiyorsanız bu aşamada tarcını ilave edebilirsiniz.

Ayva reçeli kıvam alana kadar, yaklaşık 45-60 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Kıvamını kontrol etmek için biraz reçeli bir tabakta soğutup kontrol edebilirsiniz.

Reçel kaynadıktan sonra ocaktan alın ve sıcakken temiz kavanozlara dökün.

Kavanozların ağzını sıkıca kapatın ve ters çevirin. Soğuduktan sonra oda sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz.