Ayva tüketmek akciğerlerinizi yenileyebilir mi? Uzmanlar açıklıyor

Ayva, halk arasında sıklıkla bağışıklığı güçlendiren ve sindirim sistemine iyi gelen bir meyve olarak bilinse de, son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar, ayvanın akciğer sağlığı üzerindeki şaşırtıcı faydalarını da ortaya koydu.

Ayvanın içerdiği vitaminler, antioksidanlar ve diğer besin öğeleri, akciğerleri koruma ve yeniden yapılandırma konusunda önemli bir potansiyele sahip olmasıyla dikkat çekti.

AYVA VE AKCİĞER SAĞLIĞI: BİLİMSEL BULGULAR

Ayva, C vitamini, A vitamini, potasyum ve antioksidanlar açısından zengin bir meyve. Bu besin öğeleri, vücudun serbest radikallerle mücadelesine yardımcı olur ve hücrelerin hasar görmesini engellediğinin altı çizildi. Özellikle akciğer dokusunda oksidatif stresin azaltılması, akciğer sağlığını iyileştirmek için kritik öneme sahip.

Amerikalı beslenme uzmanı Dr. Jennifer Hayes, "Ayva, akciğer sağlığını güçlendirmek için harika bir doğal besindir. C vitamini ve flavonoidler içeriği, akciğerlerdeki inflamasyonu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, ayva aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyerek, akciğer enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etki sağlar" şeklinde açıklamada bulundu.

Pulmonoloji uzmanı Prof. Dr. Michael Williams, ayvanın akciğer sağlığındaki rolünü şu şekilde açıkladı:

"Ayva, akciğerlerinizi koruyan ve onaran güçlü antioksidanlar içerir. Özellikle astım, bronşit gibi solunum yolu hastalıkları yaşayan bireyler için faydalıdır. Ayva, akciğerlerdeki mukus birikimini azaltabilir, solunum yollarını açar ve akciğerlerin yeniden yapılandırılmasına yardımcı olabilir."

AYVA VE AKCİĞERİN YENİLENMESİ: ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan birkaç araştırma, ayva tüketiminin akciğer sağlığı üzerinde olumlu etkiler yarattığını kanıtladı.

2018 yılında yapılan bir çalışmada, ayva özlerinin astım ve bronşit hastalığına sahip hayvanlar üzerinde test edildiği ve bu özlerin akciğer iltihaplarını azalttığı belirlendi. Ayrıca, 2020 yılında yapılan bir başka çalışmada, ayva kabuğunun akciğer hücrelerini koruyarak, sigara içen bireylerde akciğer fonksiyonlarını iyileştirdiği görüldü.

Klinik farmakoloji uzmanı Dr. Sarah Collins, "Ayva, antioksidan özellikleri ile akciğerlerdeki inflamasyonu azaltan, aynı zamanda solunum yollarını rahatlatan bir meyvedir. Aynı zamanda ayva, akciğerlerdeki hücrelerin yenilenmesini hızlandırarak, akciğer dokusunun onarımını destekler" şeklinde yorum yaptı.

AYVA VE ANTİOKSİDANLAR: AKCİĞERLER İÇİN KORUYUCU GÜÇ

Ayva, yüksek oranda antioksidanlar ve flavonoidler içerir. Bu bileşikler, vücutta serbest radikallerin yol açtığı oksidatif strese karşı savaşarak hücre hasarını engeller. Akciğerler, vücudun en fazla oksijen alan organı olduğu için, serbest radikallerin etkilerine karşı savunmasız. Bu nedenle, antioksidanlar açısından zengin bir beslenme, akciğerlerin sağlığını koruyabilir.

Gıda bilimi profesörü Dr. Emily Harrison, "Ayva, akciğer sağlığını destekleyen en önemli bileşiklerden biri olan flavonoidleri içerir. Flavonoidler, hücrelerdeki oksidatif hasarı önler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve akciğerlerin yeniden yapılanmasına yardımcı olur" dedi.

AYVA NASIL TÜKETİLMELİ?

Ayva, genellikle taze olarak veya komposto, reçel ve marmelat şeklinde tüketilir. Bununla birlikte, ayva çayı da oldukça popülerdir ve akciğer sağlığını desteklemek için etkili bir yol olabilir. Ayva kabuğu, meyveye göre daha yoğun antioksidanlar içerdiği için kabuğuyla yapılan çaylar da faydalı.

Dr. Jennifer Hayes, "Ayva çayı, akciğerleri koruyan ve onaran bir içecek olarak özellikle kış aylarında tercih edilebilir. Ayva çayı, bağışıklık sistemini güçlendirir, solunum yollarını açar ve akciğerleri toksinlerden arındırır" diye ekledi.