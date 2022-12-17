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Ayva öksürüğe iyi gelir mi? Ayva yaprağının faydaları neler?

Kış aylarının gelişiyle Ayva’da tezgâhlardaki yerini aldı. Kışın özellikle de soğuk algınlığına karşı sıkça tüketilen ayva kadar ayva yaprağı da şifa deposu. Gribe yakalanan kişiler ayva yaprağının doğal antibiyotik etkisi sayesinde ayvanın faydalarını araştırıyor. Peki, Ayva yaprağı gribe iyi gelir mi? Ayva yaprağının faydaları neler?

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:40
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Ayva yaprağı gribe iyi gelir mi? Ayva yaprağının faydaları neler?

Ayva öksürüğe iyi gelir mi? Ayva yaprağının faydaları neler?
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Ayva tezgâhlarda yerini almışken grip vakalarının artmasıyla sıkça tüketilen meyveler arasında. Ayva kadar ayva yaprağı da şifa deposu olarak görülüyor. Ayva yaprağı soğuk algınlığından kabızlığa kadar pek çok rahatsızlığa iyi geliyor. Peki, Ayva yaprağı gribe iyi gelir mi? Ayva yaprağının faydaları neler?

Kış mevsimiyle ayva tezgâhları doldurdu. Ayca kadar ayva yaprağı da şifa deposu olarak görülüyor. Özellikle ayva ve ayva yaprağı öksürüğe karşı bir antibiyotik etkisi gösteren gösteriyor. Peki, ayva yaprağının faydaları neler?

AYVA YAPRAĞININ FAYDALARI NELER?

Ayva yaprağı faydaları ile bağışıklığı güçlendiriyor, vücudu hastalıktan koruyor. Soğuk algınlığı, grip gibi problemlere karşı da çare oluyor.

Düzenli tüketildiğinde kansızlık problemini ortadan kaldırıyor.

Demir eksikliği yaşıyorsanız ayva yaprağının çayını hazırlayıp içebilirsiniz.

Ayva yaprağı cildi iyileştirecek kadar da etkili. Ayrıca ciltte kolajen akışını da iyileştirerek kırışıkları da önlüyor.

Çay olarak tüketilen ayva yaprağı, yüksek tansiyon problemi için de birebir. Kan şekerini de dengede tutan bu çay, ani acıkmaların da önüne geçiyor.

Sindirim problemlerine karşı bitkisel bir çare olan ayva yaprağı çayı hazımsızlık ve kabızlık gibi sorunların giderilmesinde de etkili.

Ayva yaprağı çayı doğal ağrı kesici özellik gösteriyor. İlaç kullanmadan ağrıları gidermek için ayva yaprağı çayı içerek kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Antioksidan özellik gösteren ayva yaprağı vücuda zarar veren maddeleri bünyeden kolayca uzaklaştırır. Ayrıca vücuttaki iltihapları da yok eder. 

 

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