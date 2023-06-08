Ayvacık açıklarında 114 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 3 ayrı bölgede lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-28’, ‘TCGS-6’ ve ‘KB-20’ 3 ayrı operasyonda hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde 78 Afganistan, 11 Kongo, 16 Suriye, 3 Filistin, 3 Orta Afrika, 2 Haiti, 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 114 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İHA)