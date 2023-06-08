Ayvacık açıklarında 114 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenledikleri 3 ayrı operasyonda, hareket halindeki lastik botlar içinde toplam 114 kaçak göçmen yakalandı.

Ayvacık açıklarında 114 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 3 ayrı bölgede lastik botlar içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-28’, ‘TCGS-6’ ve ‘KB-20’ 3 ayrı operasyonda hareket halindeki durdurdukları lastik botlar içinde 78 Afganistan, 11 Kongo, 16 Suriye, 3 Filistin, 3 Orta Afrika, 2 Haiti, 1 Angola uyruklu olmak üzere toplam 114 kaçak göçmen yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

aw909759-02.jpgKaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. (İHA)

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