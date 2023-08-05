Ayvacık açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Göçmenler karaya çıkarılarak geri gönderme merkezine sevk edildi.

Sahil Güvenlik operasyonu

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan’a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti. Ekipler, “TCSG-8” ve “KB-20” botlarıyla operasyon düzenledi. Operasyonda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Geri gönderme merkezine gönderildiler

Yakalanan yabancı uyruklular, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin yapılması için Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Göçmenlerin sınır dışı edilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.