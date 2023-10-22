Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, hareket halindeki durdukları lastik bot içinde Afganistan uyruklu 19 kaçak göçmen yakaladı.

KAYNAK: İHA
Ayvacık açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 19 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildi.

Kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

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