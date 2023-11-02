Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 10'a kadar düştü. Suların çekildiği barajda bu değer, son yılların en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

KAYNAK: İHA
Ayvalı Barajı da kurumaya yüz tuttu. Doluluk oranı alarma geçirdi

Ülke genelinde kurak geçen yaz mevsimi, barajların tek tek kurumasına neden oluyor. Özellikle sonbaharın başlangıcında da istenilen yağışların yağmaması, doluluk oranlarını iyice düşürdü.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Ayvalı Barajı'nın sularının birkaç yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle çekilmesiyle baraj kurumaya yüz tuttu.

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KURUMA TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA

Kahramanmaraş'ta Erkenez Çayı üzerinde bulunan ve bin 680 hektarlık alanın sulama hizmeti veren, aynı zamanda 19 hektometreküp içme suyu sağlayan Ayvalı Barajı, kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldı.

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DOLULUK ORANI YÜZDE 10'A KADAR DÜŞTÜ

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) verilerine göre, Dulkadiroğlu ilçesinin sulama ve içme suyu açısından en önemli barajları arasında yer alan Ayvalı Barajı'nda doluluk oranı yaklaşık yüzde 10 olarak ölçüldü. Bu değer, son yılların en düşük değeri olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda dünya genelinde yağışların düzensiz gerçekleşmesi ve bu durumun tatlı su kaynaklarını etkilerken, kurak geçen kış mevsimi ve yazın etkili olan sıcak hava nedeniyle Ayvalı Barajı'nda su seviyesinin önemli ölçüde düştü.

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BALIK TUTULAN ALANLAR TAMAMEN KURUDU

16 Haziran'da doluluk oranı yaklaşık yüzde 13 seviyesinde olan barajda, metrelerce derinlikte suyla dolu alanlar bugün çöle dönmüş durumda. Daha önce balık tutulan alanlar tamamen kururken, su olan bölümlerde ise derinliğin oldukça düştüğü görüntülendi.

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"BURADA BAHÇEM VARDI KURUDU GİTTİ"

Yöre halkından Kemal Küçük, “Kaynak az ne oldu, sular çekildi. Ben burada herkese dile getirdim, buraya kaynak bulalım diye. Kaynak olmadığı için benim burada bahçem vardı, kurudu gitti. Buraya bir kaynak gelmediği sürece su olmaz. Eski kışlar gibi kuvvetli kış olacak, her yer dolacak” dedi.

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