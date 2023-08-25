Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

KAYNAK: AA
Ayvalık açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; düzensiz göçmenler, Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan unsurları Türk kara sularına itti

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu “KB-40” sevk edildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler teslim edildi

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin uyrukları ve sağlık durumları hakkında bilgi verilmedi.

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