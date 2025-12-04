Sahillerimizde insanlık dramı bitmiyor. Avrupa hayali kuran düzensiz göçmenler canı pahasına lastik bot üzerinde yola çıkıp hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyorlar. Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’na bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sırasında Ayvalık’ta görev yapan Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile lastik botta bir grup göçmenin bulunduğunu tespit etti.
Bölgeye sevk edilen ekipler botu durdurarak aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler, Ayvalık’a bağlı Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi. Burada ifadeleri alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.