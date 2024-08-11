Ayvalık açıklarında lastik bottaki kaçak göçmenler yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında lastik bottaki kaçak göçmenler yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 15 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı’nın (MORAD-12) tespit ettiği lastik botta bulunan göçmenler, hızlı bir müdahale sonucu güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı. Yakalanan göçmenler, insani yardımın ardından işlemleri tamamlanmak üzere İl Göç İdaresi’ne sevk edildi.

Ayvalık açıklarında, Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile bir lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğu tespit edilince, Sahil Güvenlik ekipleri hızla harekete geçti. "KB-111" numaralı Sahil Güvenlik botu ile hızla olay yerine ulaşan ekipler, aralarında 1 çocuğun da bulunduğu toplam 15 göçmeni güvenli bir şekilde denizden alarak karaya çıkardı. Göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinin titiz müdahalesi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşamadan kurtarıldı.

Göçmenler, Cunda Adası’ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na götürülerek, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar sağlandı. Bu süreçten sonra kaçak göçmenler, gerekli işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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