Ayvalık Film Festivali üçüncü kez sinemaseverlerle buluşuyor

Kaynak: AA
Ayvalık Film Festivali üçüncü kez sinemaseverlerle buluşuyor

Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen "Ayvalık Uluslararası Film Festivali", bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Üçüncüsü gerçekleştirilecek olan festival, Türkiye ve dünya sinemasından öne çıkan filmleri, Ayvalık’ın benzersiz tarihi ve kültürel dokusunu yansıtan mekanlarda izleyicilerle buluşturacak.

Festivalde film gösterimlerinin yanı sıra, sinema dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirilecek söyleşiler ve paneller de yer alacak. Genç sinemacılara yönelik özel bir program ve çocuklar için hazırlanan etkinliklerle her yaş grubundan izleyiciye hitap edilmesi hedefleniyor.

Festivalin açılış töreni 17 Eylül’de Ayvalık Belediyesi Büyük Park Amfitiyatro’da yapılacak.

Gösterimler ise Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi, Fabrika Ayvalık, İsmet İnönü Kültür Merkezi, ASKEV Sera ve Kırlangıç Ayvalık gibi farklı mekanlarda gerçekleştirilecek.

Paribu'nun desteklediği festival programı ve etkinlikler hakkında daha fazla bilgiye "www.ayvalikff.org" adresinden ulaşılabilir.

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