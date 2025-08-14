Ayvalık Film Festivali’nde ödül jürisi açıklandı!

100 bin TL değerindeki ödül, başvuru olmaksızın son bir yıl içinde Türkiye’de vizyona girmiş veya ulusal festivallerde gösterilmiş filmler arasından seçilecek. Ödül, 16 Eylül akşamı festival açılışında sahibine takdim edilecek.

Festival, 16-21 Eylül tarihleri arasında Seyir Derneği ve Ayvalık Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek. “Yeni Bir …” Ödülü, yarışmasız yapısıyla öne çıkıyor ve o yıl sinema alanında öne çıkan, kariyerinin başındaki yönetmen, oyuncu, senarist, kurgucu, görüntü yönetmeni veya ses tasarımcısı gibi isimlere veriliyor.

Bu yıl festivalin afişi, usta sanatçı Teoman Madra’nın bir eserinden ilham alınarak tasarlandı. Afiş, Madra’nın ışık, doğa ve görsel algı temalarını yansıtıyor ve festival süresince Ayvalık sokaklarını süsleyecek.

Festival, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Hollanda Konsolosluğu, Goethe-Institut Türkiye, Fransa Büyükelçiliği ve diğer kurumların desteğiyle gerçekleştirilecek.