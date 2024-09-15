Ayvalık’ın düşman işgalinden kurtuluşun 102. yılı kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı. Saat 10.00'da ilçe merkezindeki çelenk sunma töreni ve akabinde resmi geçişe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, daire amirleri ve çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ayvalık Kaymakamlığı Garnizon Komutanlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin çelenklerinin sunulmasının ardından, törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalık ile onur duyun. Ayvalıklıların geçmişleri ile onur duymasından daha anlamlı pek az şey vardır" dedi.

Milli Mücadele'nin ilk kurşununun, 28 Mayıs 1919 tarihinde Ayvalık'ta karaya çıkan işgalci Yunan kuvvetlerine karşı, Yarbay Ali Bey (Ali Çetinkaya) komutasındaki 172. Alay tarafından atıldığını hatırlatan Başkan Ergin, "Bu ilk direnişte Üsteğmen Fahri Bey ile 3 nefer şehit olmuşlardır. 172. Alayın ilk kurşunları da başımızın tacıdır. Ayvalık'ta bu ilk kurşun atılırken Gazi Mustafa Kemal Paşa daha Kurtuluş Savaşını başlatmamıştır, kongreler yoluyla halkı örgütleme faaliyetine girişmemiştir, daha ufukta Milli Mücadele'yi yürütecek olan istiklal ordusu cephelerde gözükmemiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha kurulmamıştır. Bu yüzden Ayvalık'ta atılan bu ilk Milli Mücadele kurşununun önemi, anlamı ve onuru pek büyüktür. Ancak bu ilk kurşun askeri bir kurşundur. Kuvayı Milliye pratiği der ki; ilk kurşunu ister sivil gazeteci atsın, ister birkaç kişi birkaç dakika ara ile atmış olsun, ister bir çeteci atsın, ister bir efe atsın, ister bir asker atsın, ister bir grup milis topluca atsın, isterse bir din adamı atsın, tüm bu kurşunları "tek bir ilk kurşun" olarak kabul ederiz. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim, ruhları şad olsun. Yineliyorum, iyi ki bu toprakların evlatlarıyız. 15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun" diye konuştu.

Öğrencilerin günün anlam ve önemine ait şiirlerini seslendirmesi ve halk oyunları gösterimlerinin ardından resmi geçiş yapıldı.

Resmi geçişte Ayvalık'ın bir ritüeli olan resmi araçların korteji ve bazı sivil toplum kuruluşlarının vatandaşlara şeker, sebze ve meyve dağıtmaları da renkli görüntüleri beraberinde getirdi.

Resmi geçişin ardından Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ait tören sona erdi.